Названа причина увольнения главного тренера "Спартака"

"Думаю, отставку можно было ожидать и в случае поражения от "Динамо". Получилась отсрочка на одну игру, но всё равно ничего не получилось. Абаскаля уволили, потому что проигрывать последней команде чемпионата, когда ты борешься за призовые места, не для топ-клуба", — говорит футболист в беседе с "Газетой.ru".