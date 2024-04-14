Названа причина увольнения главного тренера "Спартака"
Булыкин считает, что Абаскаля уволили из "Спартака" из-за поражения "Сочи"
Гильермо Абаскаль. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Причиной увольнения испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского "Спартака" стало поражение "Сочи", который идёт на последнем месте в турнирной таблице футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал экс-нападающий "Динамо", "Локомотива", "Байера", "Аякса" и национальной сборной РФ Дмитрий Булыкин.
"Думаю, отставку можно было ожидать и в случае поражения от "Динамо". Получилась отсрочка на одну игру, но всё равно ничего не получилось. Абаскаля уволили, потому что проигрывать последней команде чемпионата, когда ты борешься за призовые места, не для топ-клуба", — говорит футболист в беседе с "Газетой.ru".
Напомним, Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" перед стартом сезона 2022/2023. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. А сегодня стало известно, что "Спартак" решил уволить испанца. Накануне красно-белые проиграли "Сочи" со счётом 0:1. Кстати, в тот день Абаскаль отпраздновал своё 35-летие.