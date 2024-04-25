Сразу 14 игроков "Сочи" отравились перед матчем с "Ахматом" в Грозном

Сразу 14 игроков "Сочи" отравились перед матчем 21-го тура чемпионата России по футболу против "Ахмата" в Грозном. Об этом сообщил главный тренер команды Роберт Морено.

"После обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть", — сказал Морено в эфире телеканала "Матч ТВ".

Наставник отметил, что из-за массового отравления ему пришлось выбирать на игру спортсменов по самочувствию. По его словам, несколько игроков до сих пор даже толком не могут двигаться. Именно по этой причине подопечные Морено прибыли на игру с опозданием. В состав "Сочи" не вошли несколько основных футболистов.

Напомним, "Сочи" с 17 очками занимает аутсайдерское 16-е место в турнирной таблице, "Ахмат" — предпоследнее.