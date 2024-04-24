"Зенит" дома проиграл "Рубину" и подпустил "Краснодар" в турнирной таблице

"Зенит" потерпел поражение от "Рубина" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:2.

В параллельном матче "Краснодар" победил "Балтику" со счётом 3:2 благодаря дублю Джона Кордобы и гола Эдуарда Сперцяна и приблизился к петербуржцам в турнирной таблице. "Зенит" всё ещё лидер с 50 очками, "Краснодар" идёт вторым с 49 баллами. "Рубин" набрал 36 очков и поднялся на восьмую позицию, а "Балтика" занимает 14-е место, имея в активе 23 очка.