"Зенит" дома проиграл "Рубину" и подпустил "Краснодар" в турнирной таблице
"Зенит" потерпел поражение от "Рубина" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:2.
Голы на счету игроков казанцев Мирлинда Даку (50-я минута) и Александра Мартыновича (67-я).
В параллельном матче "Краснодар" победил "Балтику" со счётом 3:2 благодаря дублю Джона Кордобы и гола Эдуарда Сперцяна и приблизился к петербуржцам в турнирной таблице. "Зенит" всё ещё лидер с 50 очками, "Краснодар" идёт вторым с 49 баллами. "Рубин" набрал 36 очков и поднялся на восьмую позицию, а "Балтика" занимает 14-е место, имея в активе 23 очка.
Ранее Life.ru рассказывал, что "Спартак" одержал первую крупную победу в матче с "Ростовом" после ухода Гильермо Абаскаля. Сейчас красно-белые готовятся к играм под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.
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