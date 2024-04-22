Сезон 2024/25 Российской премьер-лиги начнётся 20 июля и продлится до 8 декабря

Сезон 2024/25 Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ) будет проводиться с 20 июля по 8 декабря. Об этом говорится на официальном сайте лиги.

"22 апреля состоялось общее собрание РПЛ. Футбольные клубы лиги проголосовали за структуру календаря следующего сезона. Первая часть чемпионата начнётся 20 июля и продлится до 8 декабря", — сказано в публикации.

Как следует из опубликованного релиза, кандидатом в Исполком РФС от РПЛ в рамках довыборов утверждён президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц.