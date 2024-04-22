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22 апреля, 12:54

Сезон 2024/25 Российской премьер-лиги начнётся 20 июля и продлится до 8 декабря

Сезон 2024/25 Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ) будет проводиться с 20 июля по 8 декабря. Об этом говорится на официальном сайте лиги.

"22 апреля состоялось общее собрание РПЛ. Футбольные клубы лиги проголосовали за структуру календаря следующего сезона. Первая часть чемпионата начнётся 20 июля и продлится до 8 декабря", — сказано в публикации.

Как следует из опубликованного релиза, кандидатом в Исполком РФС от РПЛ в рамках довыборов утверждён президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц.

ЦСКА в меньшинстве уступил дома "Ахмату", открыв счёт с пенальти
ЦСКА в меньшинстве уступил дома "Ахмату", открыв счёт с пенальти

А тем временем действующий сезон РПЛ 2023/24 ещё далёк от завершения. Ранее Life.ru рассказывал, как столичный клуб "Динамо" смог прервать трёхматчевую серию без единой победы на встрече с командой "Пари Нижний Новгород", которая приняла футболистов из Москвы у себя на домашнем стадионе. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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