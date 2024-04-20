ЦСКА в меньшинстве уступил дома "Ахмату", открыв счёт с пенальти
ЦСКА вдевятером проиграл "Ахмату" в матче 25-го тура РПЛ
Столичный футбольный клуб ЦСКА в субботу, 20 апреля, в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) принимал у себя дома "Ахмат". Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Уже на 19-й минуте москвичи получили красную карточку — с поля ушёл защитник Виллиан Роша. Несмотря на это, на 63-й минуте они открыли счёт, реализовав пенальти.
Затем футболисты, представляющие грозненский клуб, сравняли счёт на 79-й минуте — отличился Мохамед Конате. А на 87-й полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша вывел свою команду вперёд.
Стоит отметить, что на этом события данной встречи не завершились. На 90-й минуте удалили защитника "армейцев" Игоря Дивеева. В итоге он и Роша пропустят следующую встречу красно-синих с московским "Спартаком".
Ранее Life.ru писал, что столичные футбольные клубы "Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ. Встреча, состоявшаяся на "РЖД-арене" в Москве, завершилась со счётом 3:3.
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