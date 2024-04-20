ЦСКА в меньшинстве уступил дома "Ахмату", открыв счёт с пенальти

Столичный футбольный клуб ЦСКА в субботу, 20 апреля, в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) принимал у себя дома "Ахмат". Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Уже на 19-й минуте москвичи получили красную карточку — с поля ушёл защитник Виллиан Роша. Несмотря на это, на 63-й минуте они открыли счёт, реализовав пенальти.

Затем футболисты, представляющие грозненский клуб, сравняли счёт на 79-й минуте — отличился Мохамед Конате. А на 87-й полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша вывел свою команду вперёд.

Стоит отметить, что на этом события данной встречи не завершились. На 90-й минуте удалили защитника "армейцев" Игоря Дивеева. В итоге он и Роша пропустят следующую встречу красно-синих с московским "Спартаком".