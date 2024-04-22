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21 апреля, 23:59

"Спартак" одержал первую крупную победу в матче с "Ростовом" после ухода Абаскаля

Московский "Спартак" на выезде разгромил "Ростов" со счётом 5:1

Московский "Спартак" улучшил своё турнирное положение в футбольной Российской премьер-лиге (РПЛ). Красно-белые в минувшее воскресенье, 21 апреля, разгромили на выезде "Ростов" со счётом 5:1.

Игравшие в гостях москвичи забили гол уже на 16-й минуте. С передачи Хесуса Медины мяч в ворота соперника отправил Даниил Хлусевич. Ещё до перерыва форвард "Ростова" Егор Голенков восстановил равновесие. Этот гол, забитый на 36-й минуте, стал единственным для подопечных Валерия Карпина в матче.

После перерыва "Спартак" забил ещё четыре мяча. За столичную команду отличились Хесус Медина (54, 60, с пенальти), Кристофер Мартинс (76) и Тео Бонгонда (90+4). В итоге "Спартак" поднялся на четвёртую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. У "Ростова" — 34 очка и восьмое место.

Стоит отметить, что для красно-белых это был первый матч в Российской премьер-лиге под руководством исполняющего обязанности главного тренера команды Владимира Слишковича. В то же время это событие стало первой крупной победой московского клуба после ухода Гильермо Абаскаля.

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Напомним, 14 апреля стало известно о том, что "Спартак" решил уволить испанского главного тренера Гильермо Абаскаля. Позже некоторые эксперты предположили, что причиной такого решения руководства столичного клуба стало поражение "Сочи", который идёт на последнем месте в турнирной таблице футбольной РПЛ.

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Алексей Соловьёв
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