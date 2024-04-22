"Спартак" одержал первую крупную победу в матче с "Ростовом" после ухода Абаскаля

Московский "Спартак" улучшил своё турнирное положение в футбольной Российской премьер-лиге (РПЛ). Красно-белые в минувшее воскресенье, 21 апреля, разгромили на выезде "Ростов" со счётом 5:1.

Игравшие в гостях москвичи забили гол уже на 16-й минуте. С передачи Хесуса Медины мяч в ворота соперника отправил Даниил Хлусевич. Ещё до перерыва форвард "Ростова" Егор Голенков восстановил равновесие. Этот гол, забитый на 36-й минуте, стал единственным для подопечных Валерия Карпина в матче.

После перерыва "Спартак" забил ещё четыре мяча. За столичную команду отличились Хесус Медина (54, 60, с пенальти), Кристофер Мартинс (76) и Тео Бонгонда (90+4). В итоге "Спартак" поднялся на четвёртую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. У "Ростова" — 34 очка и восьмое место.