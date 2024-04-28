"Динамо" нанесло "Зениту" второе подряд поражение в чемпионате России

Московское "Динамо" с минимальным счётом 1:0 одержало победу над петербургским "Зенитом" в матче 26-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила на "ВТБ-арене" в Москве.

Единственный гол был забит Константином Тюкавиным на 77-й минуте матча.

Это поражение стало для "Зенита" вторым подряд в РПЛ после проигрыша казанскому "Рубину" в родных стенах со счётом 0:2. Клуб по-прежнему лидирует в турнирной таблице с 50 очками, опережая "Краснодар" на один балл. "Динамо" набрало 47 очков и занимает третью строчку.

Это был четвёртый по счёту матч между "Динамо" и "Зенитом" в рамках текущего сезона. 6 августа 2023 года бело-голубые в выездной игре сумели добыть победу со счётом 3:2. Затем команды встретились в четвертьфинальном матче "Пути РПЛ" Кубка России. Первый матч остался за москвичами (1:0), а в ответном подопечные Сергея Семака взяли верх (2:0).