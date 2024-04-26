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Регион
26 апреля, 12:20

Стали известны дата и место проведения суперфинала Кубка России по футболу

Суперфинал Кубка России по футболу пройдёт 2 июня в "Лужниках"

Суперфинал Кубка России по футболу сезона 2023/2024 состоится 2 июня на московском стадионе "Лужники". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Лужники" примут суперфинал сезона 2023/2024 2 июня 2024 года. Третий раз подряд трофей будет разыгран на самом вместительном стадионе России", — говорится в сообщении.

В суперфинале встретятся победители плей-офф Пути Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) и Пути регионов. Матчи финала Пути РПЛ между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом" пройдут 2 и 15 мая. Столичные "Динамо" и "Спартак" сыграют в 1/2 финала Пути регионов 1 мая, а калининградская "Балтика" померится силами с "Ростовом" 2 мая. Победители матчей Пути регионов разыграют путёвку в суперфинал 14–16 мая.

А ранее стало известно, что Сергей Ташуев покинул пост главного тренера воронежского "Факела". Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, это решение связано с семейными обстоятельствами.

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Сайт РФС

Наталья Исакова
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