Стали известны дата и место проведения суперфинала Кубка России по футболу
Суперфинал Кубка России по футболу пройдёт 2 июня в "Лужниках"
Суперфинал Кубка России по футболу сезона 2023/2024 состоится 2 июня на московском стадионе "Лужники". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
"Лужники" примут суперфинал сезона 2023/2024 2 июня 2024 года. Третий раз подряд трофей будет разыгран на самом вместительном стадионе России", — говорится в сообщении.
В суперфинале встретятся победители плей-офф Пути Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) и Пути регионов. Матчи финала Пути РПЛ между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом" пройдут 2 и 15 мая. Столичные "Динамо" и "Спартак" сыграют в 1/2 финала Пути регионов 1 мая, а калининградская "Балтика" померится силами с "Ростовом" 2 мая. Победители матчей Пути регионов разыграют путёвку в суперфинал 14–16 мая.
А ранее стало известно, что Сергей Ташуев покинул пост главного тренера воронежского "Факела". Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, это решение связано с семейными обстоятельствами.
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