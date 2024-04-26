Ташуев ушёл с поста тренера "Факела" через 20 дней после продления контракта

Сергей Ташуев покинул пост главного тренера воронежского "Факела". Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, это решение связано с семейными обстоятельствами.

"Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков за то время, что я провёл в "Факеле". Это был хороший опыт для нас всех. К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома. От всей души желаю клубу продолжать развиваться по всем направлениям", — приводит пресс-служба команды слова Ташуева.

В "Факеле" поблагодарили наставника за работу и пожелали ему дальнейших успехов. Напомним, 65-летний Ташуев, ранее тренировавший грозненский "Ахмат", махачкалинский "Анжи", "Краснодар", а также "Кубань" и ряд других российских команд, начал работать в "Факеле" в сентябре 2023 года. А 6 апреля текущего года контракт специалиста был продлён, его срок не раскрывался. В текущем сезоне воронежская команда с 26 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.