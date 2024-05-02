"Балтика" сыграет со "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России

"Балтика" из Калининграда победила "Ростов" в полуфинале Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча, состоявшаяся в донском городе, завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол на четвёртой минуте матча забил армянский полузащитник "Балтики" Тигран Аванесян. В финале Пути регионов "Балтика" сыграет с московским "Спартаком", который ранее был сильнее столичного "Динамо". Матч состоится в период с 14 по 16 мая.

В первой игре финала Пути РПЛ ЦСКА сыграл вничью с петербургским "Зенитом" — 1:1. На 53-й минуте Антон Заболотный вывел вперёд армейцев, однако на 84-й Александр Ерохин восстановил равенство. Ответная встреча состоится в Северной столице 15 мая. Стоит отметить, что символический удар по мячу перед стартовым свистком нанесли олимпийский чемпион Роман Костомаров и его жена, чемпионка мира Оксана Домнина.