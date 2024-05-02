Названа дата товарищеского матча сборных России и Белоруссии по футболу Матч между сборными России и Белоруссии по футболу пройдёт 7 июня 2 мая, 11:29 Матч между сборными России и Белоруссии по футболу пройдёт 7 июня. Фото © Telegram / Сборная России по футболу

Товарищеский матч между сборными России и Белоруссии по футболу состоится 7 июня в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"Товарищеский матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе "Динамо". Встреча станет первой игрой на выезде для российской команды в 2024 году. Время начала матча и информация о продаже билетов будут объявлены дополнительно", — говорится в сообщении РФС.

О том, что сборная России по футболу встретится в выездном товарищеском матче с белорусами, стало известно ещё в марте, но тогда дата не называлась. Эта игра будет учитываться в рейтинге ФИФА (Белоруссия сейчас на 97-й строчке, Россия — на 35-й).

Ранее национальные команды РФ и Белоруссии играли друг против друга четыре раза. Последняя встреча состоялась 7 июня 2015 года и завершилась со счётом 4:2 в пользу России. Голами тогда отметились Александр Кокорин, Александр Головин, Алексей Миранчук и Александр Кержаков.

Авторы Александра Вишнякова