Отменённый из-за теракта матч Россия – Парагвай состоится в 2025-м или 2026 году

Отменённый из-за теракта в подмосковном "Крокусе" товарищеский матч между сборными России и Парагвая будет сыгран в 2025-м или 2026 году. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Мы договорились, что проведём матч с Парагваем. Но в этом году это уже невозможно. В 2025-м или 2026 году это состоится", — сказал Дюков в разговоре с журналистами.