Отменённый из-за теракта матч Россия – Парагвай состоится в 2025-м или 2026 году
Сборная России по футболу не сыграет с командой Парагвая в этом году
Отменённый из-за теракта в подмосковном "Крокусе" товарищеский матч между сборными России и Парагвая будет сыгран в 2025-м или 2026 году. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
"Мы договорились, что проведём матч с Парагваем. Но в этом году это уже невозможно. В 2025-м или 2026 году это состоится", — сказал Дюков в разговоре с журналистами.
Напомним, теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. На следующий день сборная России объявила о досрочном прекращении тренировочного сбора, а игроки в полном составе посетили донорский центр, где сдали кровь для пострадавших в "Крокусе". Матч между сборными России и Парагвая, который должен был состояться 25 марта, в итоге был отменён из-за теракта.
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