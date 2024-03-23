Футболисты сборной России сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе"
Футболисты сборной России сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе". Обложка © Telegram / Сборная России по футболу
Игроки и тренеры сборной России по футболу при поддержке Федерального медико‑биологического агентства (ФМБА) сдали кровь для пострадавших во время теракта в подмосковном комплексе "Крокус сити холл". Об этом сообщили в пресс‑службе команды.
Футболисты сборной России сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе". Фото © Telegram / Сборная России по футболу
Донорами для пострадавших в ужасной трагедии стали футболисты, среди которых Далер Кузяев, Юрий Лодыгин, Андрей Лунёв, Данил Пруцев, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Евгений Харин, Константин Тюкавин, Даниил Хлусевич, Дмитрий Баринов, Александр Максименко, Луис Касайс Мартинес и Павел Скорик.
Футболисты сборной России сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе". Фото © Telegram / Сборная России по футболу
Футболисты сборной России сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе". Фото © Telegram / Сборная России по футболу
Футболисты сборной России сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе". Фото © Telegram / Сборная России по футболу
Напомним, 22 марта группа террористов зашла внутрь здания Crocus City Hall прямо перед выступлением группы "Пикник". Боевики начали расстреливать людей, после чего устроили поджог в зрительном зале. Следственный комитет официально сообщает о 133 погибших. Более 120 человек пострадало. Преступников нашли неподалёку от границы с Украиной, куда они, по предварительной информации, пытались бежать. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.