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26 апреля, 13:41

Новым тренером воронежского "Факела" после ухода Ташуева стал Черевченко

Игорь Черевченко. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Игорь Черевченко. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Новым тренером воронежского футбольного клуба "Факел" стал бывший наставник московского "Локомотива" Игорь Черевченко. Он пришёл на смену покинувшему пост 65-летнему Сергею Ташуеву.

"В тренерский штаб нашей команды вернулся Валерий Климов, который присоединился к Вячеславу Молчанову, Алексею Ребко, Михаилу Смирнову, Владимиру Сычёву и Дмитрию Сорокину", — отметили в пресс-службе "Факела" в пятницу, 26 апреля.

Игорь Черевченко родился в Душанбе, играл за сборную Таджикистана. Его тренерская работа началась в "Локомотиве" в 2008 году, в 2015-м его назначили главным тренером команды. В том же году под руководством 49-летнего Черевченко футболисты выиграли Кубок России. Затем тренер возглавлял, в частности, калининградскую "Балтику", тульский "Арсенал" и подмосковные "Химки".

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Как сообщал Life.ru, Ташуев ушёл с поста тренера "Факела" через 20 дней после продления контракта. С этой командой он начал работать в сентябре 2023 года. Известно, что Ташуев покинул клуб по семейным обстоятельствам.

Никита Осипов
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