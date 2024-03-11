Сборные России и Белоруссии по футболу проведут товарищеский матч в Минске 11 марта, 10:56 Сборная России по футболу сыграет с Белоруссией. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Сборная России по футболу встретится в выездном товарищеском матче с белорусами уже в июне. Об этом рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Мы договорились о проведении игры со сборной Белоруссии. Матч планируется в июне на выезде в Минске", — отметил он.

До этого, как напомнил Дюков, россиян ждут товарищеские игры с командами Сербии и Парагвая: 21 и 25 марта.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России по футболу проведёт три товарищеских матча с командами Уругвая 21, 23 и 25 марта текущего года. Сейчас уругвайская сборная занимает позицию действующего чемпиона мира среди игроков до 20 лет. По словам президента РФС Александра Дюкова, для российских юниоров это прекрасная возможность получить опыт игры с сильнейшими, что позволит футболистам не останавливаться в развитии.

Авторы Татьяна Миссуми