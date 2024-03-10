Дюков: Новая форма сборной РФ по футболу возлагает ответственность на игроков

К новой форме национальной сборной нельзя относиться легкомысленно, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. По его словам, она имеет важное символическое значение.

Александр Дюков — о новой форме сборной России по футболу. Видео © Life.ru

"Это не просто экипировка и не просто футболка. Форма имеет важное символическое значение. Во все времена каждый футболист имел мечту надеть эту футболку. Форма символизирует эту мечту и подтверждение того, что игрок признан, что его талант нужен. Она возлагает, конечно, и огромную ответственность на игрока", — сказал он на презентации.

Президент РФС отметил, что молодых футболистов должно мотивировать желание сыграть в данной форме. Она сделана на уровне самых высоких мировых стандартов, качественная и оригинальная, подчеркнул Дюков. К слову, в обсуждении дизайна принимали участие игроки сборной, в том числе благодаря их мнению был выбран такой дизайн. Что касается цвета конечного продукта, то менять его не было причин.

"Основным цветом для домашней формы является красный, гостевой — белый с синими шортами. Не увидели причин менять. В будущем возможны эксперименты", — сказал Дюков журналистам.