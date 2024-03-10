Дюков: Новая форма сборной РФ по футболу возлагает ответственность на игроков
Александр Дюков. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
К новой форме национальной сборной нельзя относиться легкомысленно, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. По его словам, она имеет важное символическое значение.
Александр Дюков — о новой форме сборной России по футболу. Видео © Life.ru
"Это не просто экипировка и не просто футболка. Форма имеет важное символическое значение. Во все времена каждый футболист имел мечту надеть эту футболку. Форма символизирует эту мечту и подтверждение того, что игрок признан, что его талант нужен. Она возлагает, конечно, и огромную ответственность на игрока", — сказал он на презентации.
Президент РФС отметил, что молодых футболистов должно мотивировать желание сыграть в данной форме. Она сделана на уровне самых высоких мировых стандартов, качественная и оригинальная, подчеркнул Дюков. К слову, в обсуждении дизайна принимали участие игроки сборной, в том числе благодаря их мнению был выбран такой дизайн. Что касается цвета конечного продукта, то менять его не было причин.
"Основным цветом для домашней формы является красный, гостевой — белый с синими шортами. Не увидели причин менять. В будущем возможны эксперименты", — сказал Дюков журналистам.
Комментируя дизайн новой формы, экс-футболист сборной Фёдор Кудряшов порадовался, что она сделана специально для национальной команды России. Ему понравилось качество экипировки. Что касается всего остального, то, отметил он, это будет понятно после первой игры.
Напомним, с 2008 года сборную России по футболу "одевал" Adidas, однако после начала спецоперации на Украине немецкий бренд отказался от сотрудничества с командой. В январе 2023 года Александр Дюков анонсировал появление формы от нового производителя, и уже в июне РФС подписал соответствующее соглашение с отечественным брендом Jogel. Представили новую экипировку сегодня, 10 марта. Её основной идеей стал образ жар-птицы, перья которой приносят удачу и символизируют пылкие сердца спортсменов.