Сборная России по футболу официально показала новую форму с образом жар-птицы
Новая форма сборной России по футболу. Обложка © РФС
Сборная России по футболу в воскресенье, 10 марта, официально показала новую игровую форму. Презентация состоялась на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.
Презентация новой формы сборной России по футболу. Видео © Life.ru
Основная концепция дизайна домашней формы — образ жар-птицы. Её перья приносят удачу и символизируют пылкие сердца спортсменов. Выездная же экипировка напоминает морозные узоры на окнах и холодный расчёт. В новой форме футболисты нашей сборной впервые сыграют в товарищеском матче с командой Сербии — встреча пройдёт 21 марта в Москве.
Выездная форма сборной России по футболу. Фото © РФС
Первые фото новой формы сборной России по футболу Life.ru публиковал ещё 19 февраля. Образ жар-птицы от отечественного бренда Jogel пришёл на смену "трём полоскам" от Adidas.
С 2008 года нашу сборную по футболу "одевала" немецкая компания, но после начала специальной военной операции (СВО) бренд прекратил сотрудничество с командой. В январе 2023 года президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о намерении начать сотрудничать с новым производителем. Уже в июне РФС подписал соглашение с российским брендом Jogel.