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10 марта, 12:07

Сборная России по футболу официально показала новую форму с образом жар-птицы

Новая форма сборной России по футболу. Обложка © РФС

Новая форма сборной России по футболу. Обложка © РФС

Сборная России по футболу в воскресенье, 10 марта, официально показала новую игровую форму. Презентация состоялась на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

Презентация новой формы сборной России по футболу. Видео © Life.ru

Основная концепция дизайна домашней формы — образ жар-птицы. Её перья приносят удачу и символизируют пылкие сердца спортсменов. Выездная же экипировка напоминает морозные узоры на окнах и холодный расчёт. В новой форме футболисты нашей сборной впервые сыграют в товарищеском матче с командой Сербии — встреча пройдёт 21 марта в Москве.

Выездная форма сборной России по футболу. Фото © РФС

Выездная форма сборной России по футболу. Фото © РФС

Пелагея исполнит гимн России перед матчем со сборной Сербии по футболу
Пелагея исполнит гимн России перед матчем со сборной Сербии по футболу

Первые фото новой формы сборной России по футболу Life.ru публиковал ещё 19 февраля. Образ жар-птицы от отечественного бренда Jogel пришёл на смену "трём полоскам" от Adidas.

С 2008 года нашу сборную по футболу "одевала" немецкая компания, но после начала специальной военной операции (СВО) бренд прекратил сотрудничество с командой. В январе 2023 года президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о намерении начать сотрудничать с новым производителем. Уже в июне РФС подписал соглашение с российским брендом Jogel.

Никита Осипов
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