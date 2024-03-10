Сборная России по футболу официально показала новую форму с образом жар-птицы

Сборная России по футболу в воскресенье, 10 марта, официально показала новую игровую форму. Презентация состоялась на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

Презентация новой формы сборной России по футболу. Видео © Life.ru

Основная концепция дизайна домашней формы — образ жар-птицы. Её перья приносят удачу и символизируют пылкие сердца спортсменов. Выездная же экипировка напоминает морозные узоры на окнах и холодный расчёт. В новой форме футболисты нашей сборной впервые сыграют в товарищеском матче с командой Сербии — встреча пройдёт 21 марта в Москве.

Выездная форма сборной России по футболу. Фото © РФС