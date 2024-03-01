Молодёжная сборная России по футболу сыграет с действующим чемпионом мира 1 марта, 14:29 Молодёжная сборная России сыграет с действующими чемпионами мира. Обложка © Shutterstock

Молодёжная сборная России по футболу проведёт три товарищеских матча с командами Уругвая 21, 23 и 25 марта текущего года. Об этом рассказали в Российском футбольном союзе (РФС).

"Молодёжная сборная России проведёт три товарищеских матча в Уругвае во время мартовского окна ФИФА. Соперниками нашей команды станут молодёжная сборная Уругвая, а также молодёжные команды клубов Высшей лиги Уругвая — "Насьональ" из Монтевидео и "Монтевидео Сити Торке", — говорится в тексте.

Сейчас сборная Уругвая занимает позицию действующего чемпиона мира среди игроков до 20 лет. По словам президента РФС Александра Дюкова, для российских юниоров это прекрасная возможность получить опыт игры с сильнейшими, что позволит футболистам не останавливаться в развитии.

Как добавил старший тренер нашей команды Иван Шабаров, никаких существенных изменений в составе сборной не будет, на поле выйдут те спортсмены из России, кто уже зарекомендовал себя в предыдущих матчах и находится в прекрасной физической форме. Тренер уверен, что за победу россиянам придётся попотеть.

"Уругвайский футбол сейчас на подъёме, в прошлом году эта страна выиграла молодёжный чемпионат мира, поэтому проверить себя на таком уровне будет полезно нашим футболистам", — резюмировал Шабаров.

Ранее сообщалось, что полузащитники Арсен Захарян из испанского "Реал Сосьедад" и Александр Головин из "Монако" вошли в команду Валерия Карпина на товарищеские матчи в марте. Сейчас в составе 38 футболистов. 21 марта они встретятся с Сербией, а 25 марта запланирован матч с Парагваем. Обе игры состоятся на "ВТБ-арене".

Авторы Татьяна Миссуми