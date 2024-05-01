"Спартак" выбил "Динамо" из Кубка России
"Спартак" победил "Динамо" 2:0 и вышел в финал Пути регионов Кубка России
Футболисты "Спартака" радуются победе над "Динамо" в Кубке России. Обложка © VK / ФК "Спартак-Москва"
Московское дерби между "Спартаком" и "Динамо" в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу завершилось со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Встреча прошла на "ВТБ-арене" в присутствии более 25,5 тысячи зрителей.
Забитыми мячами отметились нападающий Александр Соболев (9-я минута) и полузащитник Михаил Игнатов (39-я). В финале Пути регионов красно-белые сразятся с победителем матча между "Ростовом" и калининградской "Балтикой", который пройдёт уже завтра, 2 мая. Сам финал нижней сетки Кубка России состоится в период с 14 по 16 мая. В финале Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный ЦСКА померится силами с петербургским "Зенитом". Встречи пройдут 2 и 15 мая.
В суперфинале Кубка России сезона 2023/2024 встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов. Как ранее писал Life.ru, решающий матч состоится 2 июня на стадионе "Лужники" в Москве.