"Спартак" выбил "Динамо" из Кубка России

Московское дерби между "Спартаком" и "Динамо" в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу завершилось со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Встреча прошла на "ВТБ-арене" в присутствии более 25,5 тысячи зрителей.

Забитыми мячами отметились нападающий Александр Соболев (9-я минута) и полузащитник Михаил Игнатов (39-я). В финале Пути регионов красно-белые сразятся с победителем матча между "Ростовом" и калининградской "Балтикой", который пройдёт уже завтра, 2 мая. Сам финал нижней сетки Кубка России состоится в период с 14 по 16 мая. В финале Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный ЦСКА померится силами с петербургским "Зенитом". Встречи пройдут 2 и 15 мая.