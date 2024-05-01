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1 мая, 12:20

Дело Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыли

Квинси Промес. Обложка © Сайт футбольного клуба "Спартак" Москва

Квинси Промес. Обложка © Сайт футбольного клуба "Спартак" Москва

Дело нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыто. Об этом журналистам рассказали в местной прокуратуре.

"Дело о ДТП уже закрыто", — сказал собеседник РИА "Новости".

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Напомним, в конце февраля Квинси Промес не смог покинуть Объединённые Арабские Эмираты из-за, как оказалось, бегства с места ДТП в Дубае. Тем временем прокуратура Нидерландов направила запрос о его экстрадиции. На родине футболист заочно приговорён к шести годам заключения по делу о контрабанде кокаина и к полутора годам за нападение на двоюродного брата. На данный момент спортсмен находится в СИЗО Дубая. К слову, первое заседание по делу об экстрадиции состоится уже завтра, 2 мая.

Матвей Константинов
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