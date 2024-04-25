Российские приставы разыскивают Промеса за долги его посудной компании

По информации телеграм-канала, нидерландский спортсмен является совладельцем фирмы "Посуда онлайн", против которой Федеральная служба судебных приставов (ФССП) ведёт два исполнительных производства. На текущий момент компания должна около 165 тысяч рублей. При этом долги есть также и у самого Промеса — он не заплатил налогов на 404 тысячи рублей. Футболист уже не получает зарплату в "Спартаке". До этого ежегодный оклад футболиста составлял три с половиной миллиона евро, а с бонусами сумма была намного выше — около 4,2 миллиона евро.