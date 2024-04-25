Российские приставы разыскивают Промеса за долги его посудной компании
SHOT: Судебные приставы из РФ ищут футболиста Промеса из-за долгов его компании
Футболист Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Полузащитника футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса ищут российские судебные приставы из-за долгов его компании. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, нидерландский спортсмен является совладельцем фирмы "Посуда онлайн", против которой Федеральная служба судебных приставов (ФССП) ведёт два исполнительных производства. На текущий момент компания должна около 165 тысяч рублей. При этом долги есть также и у самого Промеса — он не заплатил налогов на 404 тысячи рублей. Футболист уже не получает зарплату в "Спартаке". До этого ежегодный оклад футболиста составлял три с половиной миллиона евро, а с бонусами сумма была намного выше — около 4,2 миллиона евро.
Напомним, Промесу грозит тюремный срок на его родине — в Нидерландах: футболиста признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата, а также в контрабанде наркотика. Спортсмен был объявлен в международный розыск. В 2024 году его задержали за ДТП в Дубае, куда футболисты "Спартака" приехали на сборы. Промеса сразу арестовали по запросу нидерландской стороны. В настоящее время спортсмен находится в дубайском СИЗО. Первое судебное заседание по делу об экстрадиции Промеса в Нидерланды состоится 2 мая.