Стало известно, когда в Дубае состоится первое судебное заседание об экстрадиции Промеса

Судебные слушания по вопросу экстрадиции футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса назначены на 2 мая, пишет портал RTL Boulevard. Нидерланды требуют от ОАЭ выдать спортсмена, так как на него заведено несколько уголовных дел.