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Стало известно, когда в Дубае состоится первое судебное заседание об экстрадиции Промеса

RTL Boulevard: Судебное заседание по делу об экстрадиции Промеса пройдёт 2 мая

23 апреля, 15:23
Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Судебные слушания по вопросу экстрадиции футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса назначены на 2 мая, пишет портал RTL Boulevard. Нидерланды требуют от ОАЭ выдать спортсмена, так как на него заведено несколько уголовных дел.

Заседание станет первым в рамках указанного дела по экстрадиции. В настоящий момент Промес ожидает решения своей дальнейшей судьбы в СИЗО Дубая.

Промеса побрили налысо в дубайском СИЗО
Промеса побрили налысо в дубайском СИЗО

Напомним, полузащитнику "Спартака" Промесу грозит тюремный срок на его родине в Нидерландах: футболиста обвиняют в нападении с ножом на двоюродного брата, а также в контрабанде кокаина. Спортсмен был объявлен в международный розыск. Зимой 2024 года его задержали за ДТП в Дубае, куда российская футбольная команда приехала на сборы. Промеса сразу арестовали по запросу нидерландской стороны. Сейчас его держат в дубайском СИЗО. Нидерланды требуют экстрадиции футболиста.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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