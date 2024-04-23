Стало известно, когда в Дубае состоится первое судебное заседание об экстрадиции Промеса
RTL Boulevard: Судебное заседание по делу об экстрадиции Промеса пройдёт 2 мая
Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Судебные слушания по вопросу экстрадиции футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса назначены на 2 мая, пишет портал RTL Boulevard. Нидерланды требуют от ОАЭ выдать спортсмена, так как на него заведено несколько уголовных дел.
Заседание станет первым в рамках указанного дела по экстрадиции. В настоящий момент Промес ожидает решения своей дальнейшей судьбы в СИЗО Дубая.
Напомним, полузащитнику "Спартака" Промесу грозит тюремный срок на его родине в Нидерландах: футболиста обвиняют в нападении с ножом на двоюродного брата, а также в контрабанде кокаина. Спортсмен был объявлен в международный розыск. Зимой 2024 года его задержали за ДТП в Дубае, куда российская футбольная команда приехала на сборы. Промеса сразу арестовали по запросу нидерландской стороны. Сейчас его держат в дубайском СИЗО. Нидерланды требуют экстрадиции футболиста.