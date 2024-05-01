Слишковича пообещали оставить в "Спартаке" до конца сезона

Боснийца Владимира Слишковича до конца этого сезона оставят исполняющим обязанности главного тренера московского ФК "Спартак", рассказал спортивный директор Томаш Амарал.

Из команды 14 апреля был уволен главный тренер Гильермо Абаскаль, вместо него исполняющим обязанности тренера стал Слишкович.

"Он точно останется до конца сезона. В любом случае он продолжит работать в "Спартаке", неважно — главным или ассистентом", — пояснил Амарал.

Более того, в "Спартаке" Слишковича могут сделать полноправным главным тренером. Тем не менее, по словам Амарала, у него есть шорт-лист: кто в нём обозначен, остаётся в секрете.

"Я не выбираю тренера по паспорту. Будем основываться на тех качествах, которые есть. Он должен быть достойным тренировать "Спартак". Хотел бы сказать о команде Слишковича, как она достойно выходит из ситуации", — обратил внимание Амарал.

А вот кого точно нет в этом списке, так это главного тренера "Ростова" и сборной РФ по футболу Валерия Карпина и экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова. Об этом Амарал заявил открыто.