ЦСКА обыграл "Зенит" со счётом 1:0 в матче чемпионата России

В матче 28-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) московский футбольный клуб ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" в гостях со счётом 1:0. Встреча прошла на "Газпром-арене".

На 58-й минуте в составе победителей гол с пенальти забил Фёдор Чалов. Перед началом матча присутствующие на стадионе почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.