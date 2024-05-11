ЦСКА обыграл "Зенит" со счётом 1:0 в матче чемпионата России
Игроки ЦСКА радуются голу во время матча. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
В матче 28-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) московский футбольный клуб ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" в гостях со счётом 1:0. Встреча прошла на "Газпром-арене".
На 58-й минуте в составе победителей гол с пенальти забил Фёдор Чалов. Перед началом матча присутствующие на стадионе почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Ранее ЦСКА упустил победу над "Рубином", пропустив на 92-й минуте. Армейцы сыграли вничью с казанским ФК в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Поединок, прошедший в Москве, завершился со счётом 2:2.