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11 мая, 18:58

ЦСКА обыграл "Зенит" со счётом 1:0 в матче чемпионата России

Игроки ЦСКА радуются голу во время матча. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Игроки ЦСКА радуются голу во время матча. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

В матче 28-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) московский футбольный клуб ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" в гостях со счётом 1:0. Встреча прошла на "Газпром-арене".

На 58-й минуте в составе победителей гол с пенальти забил Фёдор Чалов. Перед началом матча присутствующие на стадионе почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.

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Ранее ЦСКА упустил победу над "Рубином", пропустив на 92-й минуте. Армейцы сыграли вничью с казанским ФК в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Поединок, прошедший в Москве, завершился со счётом 2:2.

Евгения Мосс
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