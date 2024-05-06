ЦСКА упустил победу над "Рубином", пропустив на 92-й минуте
ЦСКА сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Поединок, прошедший в Москве, завершился со счётом 2:2.
В составе хозяев отличились Аббосбек Файзуллаев (45+2) и Фёдор Чалов (74). Гости ответили точными ударами Ильи Рожкова (42) и Мирлинда Даку, отметившегося в компенсированное ко второму тайму время.
Армейцы с 39 очками занимают восьмое место в турнирной таблице, "Рубин" набрал 38 баллов и идёт на девятой строчке.
Ранее Life.ru рассказывал, что "Зенит" упустил победу над "Факелом", пропустив с пенальти на 102-й минуте. Тем не менее клуб из Санкт-Петербурга набрал 51 очко и единолично лидирует в таблице.
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