"Зенит" не сумел обыграть "Факел", но сохранил лидерство в РПЛ

Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Факелом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счётом 1:1.

На гол Дугласа Сантоса на 41-й минуте хозяева ответили точным ударом Евгения Маркова с пенальти на 12-й минуте компенсированного времени ко второму тайму. Гости в концовке забили второй, однако гол Клаудиньо был отменён из-за положения вне игры.

"Зенит" набрал 51 очко и продлил серию без побед до трёх игр. При этом клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая конкурентов в лице "Краснодара" и "Динамо" на одно очко. "Факел" идёт 14-м с активом 28 баллов.