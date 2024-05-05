В РПЛ объяснили, почему "Динамо" не сместило "Зенит" с первого места в таблице

Московское "Динамо" после победы над "Сочи" (3:2) набрало 50 очков в Российской Премьер-лиге и догнало "Краснодар" и "Зенит". Однако бело-голубые не возглавили турнирную таблицу. В пресс-службе РПЛ объяснили, что в данном случае учитывались дополнительные критерии.

Турнирная таблица РПЛ. Фото © premierliga.ru

Как пишет "РБК Спорт", "Краснодар" дважды сыграл с "Зенитом" (победа петербуржцев и ничья), в то время как с "Динамо" провёл лишь одну встречу (3:1). Ответная игра состоится только в 30-м туре. В этом случае, согласно регламенту, порядок мест определяется по наибольшему во всех матчах числу побед; по разнице голов во всех играх; по наибольшему количеству забитых голов в сезоне.

"Зенит" выиграл 15 раз, а у "Краснодара" лучше разница забитых мячей, чем у "Динамо" (15 против 11). Таким образом клуб из Санкт-Петербурга сохранил лидерство (свой матч 27-го тура "Зенит" проведёт 6 мая в Воронеже против "Факела"), а "Динамо" идёт третьим.