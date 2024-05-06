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6 мая, 19:43

"Локомотив" победил "Ростов" благодаря голу Миранчука на 5-й минуте

Игроки "Локомотива" после гола в ворота "Ростова". Обложка © Telegram / ФК "Локомотив" Москва

Игроки "Локомотива" после гола в ворота "Ростова". Обложка © Telegram / ФК "Локомотив" Москва

Футбольный "Локомотив" одержал победу над "Ростовом" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на пятой минуте забил Антон Миранчук.

"Железнодорожники" набрали 44 очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице, обойдя "Спартак". Ростовчане с 40 баллами идут седьмыми.

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В следующем туре "Локомотив" 12 мая сыграет в гостях с "Оренбургом", а "Ростов" в Казани встретится с "Рубином".

Ранее в 27-м туре московское "Динамо" вырвало победу над "Сочи" в голевом матче. Бело-голубые набрали 50 очков и идут в тройке лидеров, претендуя на чемпионство в нынешнем сезоне.

Артур Лапсаков
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