"Локомотив" победил "Ростов" благодаря голу Миранчука на 5-й минуте

Футбольный "Локомотив" одержал победу над "Ростовом" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на пятой минуте забил Антон Миранчук.

"Железнодорожники" набрали 44 очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице, обойдя "Спартак". Ростовчане с 40 баллами идут седьмыми.

В следующем туре "Локомотив" 12 мая сыграет в гостях с "Оренбургом", а "Ростов" в Казани встретится с "Рубином".