"Локомотив" победил "Ростов" благодаря голу Миранчука на 5-й минуте
Игроки "Локомотива" после гола в ворота "Ростова". Обложка © Telegram / ФК "Локомотив" Москва
Футбольный "Локомотив" одержал победу над "Ростовом" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на пятой минуте забил Антон Миранчук.
"Железнодорожники" набрали 44 очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице, обойдя "Спартак". Ростовчане с 40 баллами идут седьмыми.
В следующем туре "Локомотив" 12 мая сыграет в гостях с "Оренбургом", а "Ростов" в Казани встретится с "Рубином".
Ранее в 27-м туре московское "Динамо" вырвало победу над "Сочи" в голевом матче. Бело-голубые набрали 50 очков и идут в тройке лидеров, претендуя на чемпионство в нынешнем сезоне.