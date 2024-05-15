"Зенит" дома сломил ЦСКА и разыграет с "Балтикой" Кубок России
"Зенит" в серии пенальти победил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России
Футболисты "Зенита". Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"
"Зенит" вышел в суперфинал Кубка России, победив ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ. Основное время встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, завершилось без голов, а в серии пенальти хозяева оказались точнее — 5:4.
Единственным промахнувшимся с 11-метровой отметки стал нападающий армейцев Антон Заболотный.
В суперфинале "Зенит" сыграет с калининградской "Балтикой", которая сумела преодолеть Путь регионов и в решающем матче обыграть "Спартак". Московский клуб выступил с заявлением после вылета из кубка. А команда Сергея Игнашевича впервые в истории пробилась в главную игру турнира.