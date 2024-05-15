"Горечь не описать словами": "Спартак" выступил с заявлением после тяжёлого поражения от "Балтики" "Спартак" выступил с заявлением после вылета из Кубка России 15 мая, 13:16 Футболисты "Спартака" после матча против "Балтики" 14 мая. Фото © Telegram / ФК "Спартак-Москва"

Московский футбольный клуб "Спартак" выступил с официальным заявлением после вчерашнего поражения от калининградской "Балтики" и вылета из Кубка России. Игроки признались, что это было тяжёлое поражение и горечь трудно описать словами.

"Бились до последней минуты, но так и не смогли забить сопернику. Этот результат — мотивация для нас ещё сильнее выкладываться и работать, чтобы в конце следующего сезона мы могли порадовать всех наших болельщиков, а не переживать неудачу вместе с ними", — говорится в сообщении.

"Спартак" пообещал фанатам завершить два оставшихся в сезоне матча на мажорной ноте, чтобы отблагодарить за поддержку в течение всего года.

Напомним, 14 мая калининградская "Балтика" в финале "Пути регионов" у себя дома обыграла московский "Спартак" и впервые в истории вышла в суперфинал Кубка России. Матч проходил на "Ростех-арене" и завершился со счётом 1:0, гол на 4-й минуте забил колумбийский защитник "Балтики" Кевин Андраде.

Авторы Александра Вишнякова