Тихонов заявил, что не отвечает за каждого футболиста "Енисея" на отдыхе

Главный тренер красноярского "Енисея" Андрей Тихонов не стал комментировать драку с участием футболистов команды на базе отдыха "Зелёнка", заявив, что не отвечает за игроков во время их самостоятельного времяпрепровождения.

"Я выходила на главного тренера Андрея Тихонова с сообщениями, после чего он связался со мной по телефону. Во время разговора он сказал: "Какого фига я за это отвечаю? Я что, теперь отвечаю за каждого футболиста, когда он отдыхает? Это не в моих интересах, каждый отвечает сам за себя", — приводит её слова РИА "Новости".