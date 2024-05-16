Тихонов заявил, что не отвечает за каждого футболиста "Енисея" на отдыхе
Андрей Тихонов. Обложка © Telegram / ФК "Енисей"
Главный тренер красноярского "Енисея" Андрей Тихонов не стал комментировать драку с участием футболистов команды на базе отдыха "Зелёнка", заявив, что не отвечает за игроков во время их самостоятельного времяпрепровождения.
Слова наставника передала гражданская жена пострадавшего в драке с футболистами Лилия Уланова.
"Я выходила на главного тренера Андрея Тихонова с сообщениями, после чего он связался со мной по телефону. Во время разговора он сказал: "Какого фига я за это отвечаю? Я что, теперь отвечаю за каждого футболиста, когда он отдыхает? Это не в моих интересах, каждый отвечает сам за себя", — приводит её слова РИА "Новости".
Ранее стало известно о драке игроков "Енисея" Владимира Хозина и Вячеслава Бардыбахина с отдыхающими на базе. Один из избитых получил сотрясение мозга и перелом лобной кости. После случившегося футболисты пытались откупиться деньгами. Сейчас в деле разбирается полиция.