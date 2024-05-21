Неизвестные устроили драку со стрельбой на юге Москвы, есть пострадавшие

Неизвестные устроили драку со стрельбой в районе Бирюлёво Западное на юге Москвы. Как сообщает SHOT, есть пострадавшие.

Драка со стрельбой в районе Бирюлёво Западное на юге Москвы. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло около 20:00 на улице Медынской. Группа мужчин из 10–12 человек начала драться, и через какое-то время кто-то из участников конфликта принялся стрелять. Со слов очевидцев, было слышно минимум три выстрела. После этого часть стрелявших скрылась с места происшествия на нескольких машинах, а остальные разбежались.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, улица оцеплена. Участников драки разыскивают. Предварительно, в ходе драки со стрельбой пострадали четыре человека.