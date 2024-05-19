В Кемерове задержали восемь человек, открывших стрельбу на улице

В Кемерове задержали восемь человек, устроивших перестрелку на улице утром 19 мая. Как сообщили в пресс-службе областного главка МВД, половина из них попались в руки правоохранителей прямо на месте разборок.

"Установлено, что между двумя группами мужчин произошёл конфликт. Четверо участников конфликта задержаны на месте, ещё двое нарушителей попытались скрыться, но были оперативно задержаны сотрудниками ДПС. Впоследствии ещё двое граждан задержаны сотрудниками уголовного розыска", — говорится в сообщении.

Оружие, найденное у зачинщиков стрельбы в Кемерове. Фото © Telegram / Полиция Кузбасса

Подчёркивается, что все задержанные являются местными жителями. Пострадавших нет, изъято три единицы травматического оружия. СУ Следственного комитета по Кузбассу уже отчиталось о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Оружие, найденное у зачинщиков стрельбы в Кемерове. Фото © Telegram / Полиция Кузбасса

Оружие, найденное у зачинщиков стрельбы в Кемерове. Фото © Telegram / Полиция Кузбасса