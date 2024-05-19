Группа вооружённых людей устроила перестрелку в Кемерове
По данным SHOТ, от громких выстрелов утром 19 мая проснулись жители жилого комплекса "Мичуринские аллеи" в Кемерове. Шесть человек заехали во двор на нескольких автомобилях и, достав приличный арсенал, начали палить по неизвестным, используя машины как прикрытие.
Группа вооружённых людей устроила перестрелку в Кемерове. Видео © SHOT
По словам местных жителей, этому предшествовала погоня. Участникам перестрелки удалось скрыться. На месте работает полиция, которая устанавливает в том числе то, было оружие боевым, травматическим или охолощённым.
Ранее, 14 мая, сообщением о стрельбе занимались петербургские правоохранители. Мужчина выстрелил в водителя автомобиля на парковке одного из торговых центров, он получил огнестрельное ранение живота и левого бедра. Стрелка задержали уже через два дня. Оказалось, что Овик Кочарян чуть не убил пострадавшего из-за дорожного конфликта.