По данным SHOТ, от громких выстрелов утром 19 мая проснулись жители жилого комплекса "Мичуринские аллеи" в Кемерове. Шесть человек заехали во двор на нескольких автомобилях и, достав приличный арсенал, начали палить по неизвестным, используя машины как прикрытие.

Группа вооружённых людей устроила перестрелку в Кемерове. Видео © SHOT

По словам местных жителей, этому предшествовала погоня. Участникам перестрелки удалось скрыться. На месте работает полиция, которая устанавливает в том числе то, было оружие боевым, травматическим или охолощённым.