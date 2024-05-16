Беглый стрелок с парковки ТЦ в Петербурге задержан

В Санкт-Петербурге полиция задержала 34-летнего водителя, устроившего стрельбу на парковке ТЦ "Сити молл". Его настигли рядом с местным рынком, сообщает SHOT. Свой китайский внедорожник Овик Кочарян оставил в полутора километрах от места происшествия.

Стрельба на парковке возле ТЦ "Сити молл" в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

Ссора вспыхнула, когда Кочарян на своём Lixiang L9 перекрыл выезд другому водителю. Тот пытался словесно разрешить конфликт, но бизнесмен вдруг вспомнил, что в машине у него лежит травматический пистолет, который решил немедленно применить, выкрикивая разнообразные угрозы.

Около пяти минут недовольный таким отношением водитель пробегал по парковке за чёрным внедорожником бизнесмена, пытаясь установить контакт. В итоге разъярённый Кочарян выбежал из машины и сделал несколько выстрелов в неприятеля. После пальбы он поспешил откланяться с места ЧП, но спустя три часа его автомобиль обнаружили в полутора километрах от торгового центра. На следующий день предпринимателя задержали возле Долгоозёрного рынка.

В ходе обысков у него дома нашли травмат Grand Power, регистрация на который была оформлена на другого человека. Сейчас Кочарян находится в ИВС. Возбуждено дело по статье "Хулиганство", ему грозит до семи лет тюрьмы.