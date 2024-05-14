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14 мая, 13:34

В Петербурге ссора на парковке закончилась стрельбой, один человек пострадал

Один человек пострадал при стрельбе у торгового центра в Петербурге

У торгового центра в Санкт-Петербурге произошла стрельба. По данным SHOT, она стала итогом конфликта двух водителей, которые не смогли разъехаться на парковке. В ходе разборок владелец китайского внедорожника Lixiang L9 выстрелил в оппонента. Пострадавший был госпитализирован с пулевым ранением.

Место стрельбы в Петербурге. Фото © Telegram / "Коменда"

Место стрельбы в Петербурге. Фото © Telegram / "Коменда"

Нападавший скрылся, его ищут. На место выдвинулись сотрудники полиции. В городе объявлен план "Перехват".

"Пуля в щеке торчит": Двое мужчин устроили кровавое месиво со стрельбой в московском ТЦ
"Пуля в щеке торчит": Двое мужчин устроили кровавое месиво со стрельбой в московском ТЦ

Ранее в Тверской области мужчина прямо на кладбище открыл стрельбу. Причиной стал возникший на месте конфликт. Один человек пострадал, судя по ранам, пули были выпущены из травматического оружия.

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Telegram / "Коменда"

Матвей Константинов
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