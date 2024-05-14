В Петербурге ссора на парковке закончилась стрельбой, один человек пострадал

У торгового центра в Санкт-Петербурге произошла стрельба. По данным SHOT, она стала итогом конфликта двух водителей, которые не смогли разъехаться на парковке. В ходе разборок владелец китайского внедорожника Lixiang L9 выстрелил в оппонента. Пострадавший был госпитализирован с пулевым ранением.