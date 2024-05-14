В Петербурге ссора на парковке закончилась стрельбой, один человек пострадал
Один человек пострадал при стрельбе у торгового центра в Петербурге
У торгового центра в Санкт-Петербурге произошла стрельба. По данным SHOT, она стала итогом конфликта двух водителей, которые не смогли разъехаться на парковке. В ходе разборок владелец китайского внедорожника Lixiang L9 выстрелил в оппонента. Пострадавший был госпитализирован с пулевым ранением.
Место стрельбы в Петербурге. Фото © Telegram / "Коменда"
Нападавший скрылся, его ищут. На место выдвинулись сотрудники полиции. В городе объявлен план "Перехват".
Ранее в Тверской области мужчина прямо на кладбище открыл стрельбу. Причиной стал возникший на месте конфликт. Один человек пострадал, судя по ранам, пули были выпущены из травматического оружия.
Telegram / "Коменда"