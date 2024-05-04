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4 мая, 18:26

В Тверской области мужчина устроил стрельбу на кладбище накануне Пасхи

Накануне Пасхи на кладбище в Дмитрово-Черкассах Тверской области мужчина открыл стрельбу. Видео с места происшествия появилось в паблике "Северо-Западный Калининский округ".

Под Тверью мужчина устроил стрельбу на кладбище. Видео © VK / МКУ ТО "Северо-Западный" Калининский округ

Очевидцы рассказали, что между двумя мужчинами произошёл конфликт, после чего один из них достал пистолет и пальнул несколько раз. При этом на просьбы остановить беспредел хотя бы из-за детей он никак не реагировал. Судя по оставленным следам на теле пострадавшего, пистолет был травматический.

После содеянного агрессивный посетитель покинул погост. Однако далеко он уйти не смог — мужчину задержали на одной из заправок посёлка. Стрелка доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств и проведения проверки.

Полицейский открыл огонь в участке на юго-востоке Турции, есть пострадавшие
Полицейский открыл огонь в участке на юго-востоке Турции, есть пострадавшие

Ранее Life.ru рассказывал, что в Улан-Удэ двое неизвестных открыли стрельбу около ночного клуба. Они начали пальбу из огнестрельного травматического оружия тоже из-за конфликта. В результате инцидента пострадал один человек.

Обложка ©

VK / МКУ ТО "Северо-Западный" Калининский округ

Александра Мышляева
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