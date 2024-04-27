Полицейский открыл огонь в участке на юго-востоке Турции, есть пострадавшие
TGRT Haber: Полицейский открыл огонь в участке на юго-востоке Турции
В городе Адыяман, расположенном на юго-востоке Турции, сотрудник правоохранительных органов открыл огонь в полицейском участке. Как передаёт телеканал TGRT Haber, в результате случившегося пострадали минимум два человека.
"Сотрудник полиции открыл стрельбу в полицейском участке. В результате нападения по меньшей мере двое полицейских получили ранения", — сообщают журналисты.
Помимо того, представители средств массовой информации рассказали, что у этого турецкого отдела полиции собралось много машин скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу.
Ранее Life.ru писал о произошедшей в этом месяце стрельбе в торговом центре, находящемся в турецком городе Бурсе. Тогда сообщалось, что один человек ранен — его задело рикошетом.
Х / Joey Confrey