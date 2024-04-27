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27 апреля, 19:37

Полицейский открыл огонь в участке на юго-востоке Турции, есть пострадавшие

TGRT Haber: Полицейский открыл огонь в участке на юго-востоке Турции

В городе Адыяман, расположенном на юго-востоке Турции, сотрудник правоохранительных органов открыл огонь в полицейском участке. Как передаёт телеканал TGRT Haber, в результате случившегося пострадали минимум два человека.

"Сотрудник полиции открыл стрельбу в полицейском участке. В результате нападения по меньшей мере двое полицейских получили ранения", — сообщают журналисты.

Помимо того, представители средств массовой информации рассказали, что у этого турецкого отдела полиции собралось много машин скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу.

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Ранее Life.ru писал о произошедшей в этом месяце стрельбе в торговом центре, находящемся в турецком городе Бурсе. Тогда сообщалось, что один человек ранен — его задело рикошетом.

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Х / Joey Confrey

Алексей Соловьёв
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