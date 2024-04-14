Один человек ранен в результате стрельбы в ТЦ в Турции
Один человек ранен в результате стрельбы в торговом центре в турецкой Бурсе, пишет газета Duvar. Его задело рикошетом.
"Посетитель развлекательного заведения в торговом центре был ранен рикошетом пули во время вооружённой драки между двумя людьми... Окружающие с трудом разняли участников драки", — говорится в публикации.
На место оперативно прибыли полиция и карета скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали, а участников драки задержали.
Ранее стрельба произошла в американском Чикаго, её обстоятельства неизвестны. Погибла семилетняя девочка, ещё восемь человек, в том числе трое детей, пострадали. Одного из них госпитализировали в критическом состоянии.
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