Один человек ранен в результате стрельбы в ТЦ в Турции

Один человек ранен в результате стрельбы в торговом центре в турецкой Бурсе, пишет газета Duvar. Его задело рикошетом.

"Посетитель развлекательного заведения в торговом центре был ранен рикошетом пули во время вооружённой драки между двумя людьми... Окружающие с трудом разняли участников драки", — говорится в публикации.

На место оперативно прибыли полиция и карета скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали, а участников драки задержали.