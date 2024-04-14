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14 апреля, 09:50

Один человек ранен в результате стрельбы в ТЦ в Турции

Один человек ранен в результате стрельбы в торговом центре в турецкой Бурсе, пишет газета Duvar. Его задело рикошетом.

"Посетитель развлекательного заведения в торговом центре был ранен рикошетом пули во время вооружённой драки между двумя людьми... Окружающие с трудом разняли участников драки", — говорится в публикации.

На место оперативно прибыли полиция и карета скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали, а участников драки задержали.

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Ранее стрельба произошла в американском Чикаго, её обстоятельства неизвестны. Погибла семилетняя девочка, ещё восемь человек, в том числе трое детей, пострадали. Одного из них госпитализировали в критическом состоянии.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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