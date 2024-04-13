"Шаг назад!": Россиянин дал отпор нападавшему в ТЦ в Сиднее

Напавшего с ножом на торговый центр Westfield Bondi Junction в Сиднее (Австралия) помогал задерживать гражданин России. Он остановил злоумышленника на эскалаторе и кричал по-русски: "Шаг назад", сообщает телеканал 7NEWS со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Россиянин был единственным гражданским, осмелившимся дать отпор нападавшему в ТЦ в Сиднее. Видео © X / MsPurpleX

"Сотрудникам ТЦ <...> удалось увидеть, как мужчина, который кричал на русском языке: "Не подходи! Шаг назад!", именно он держал в руках столбик от ограждения, пытаясь не допустить, чтобы [нападавший] продвинулся дальше", — заявила репортёр 7NEWS.

В соцсетях храброго мужчину, защитившего посетителей ТЦ, уже назвали "человек со столбиком". Пользователи со всего мира восхищаются такой смелостью, ведь он был единственным, кто не побоялся дать отпор неадеквату до прибытия полицейских.