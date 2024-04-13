В Австралии выросло число жертв при нападении на торговый центр

Количество погибших при нападении на торговый центр Westfield Bondi Junction в Сиднее (Австралия) выросло до шести. Ещё семь человек числятся пострадавшими, сообщает газета Sydney Morning Herald.

В Австралии неизвестный с ножом напал на посетителей ТЦ. Видео © X / Teyakkuz / shivanshu tiwari

"Шестая жертва с ножевыми ранениями скончалась в больнице… Ещё семь пострадавших, в том числе ребёнок, находятся в тяжёлом или критическом состоянии в больницах Сиднея", — пишет издание.

Как пишет РИА "Новости", Посольство РФ в Австралии не располагает данными о россиянах в числе пострадавших в результате вооружённого нападения. Полиция страны не исключает, что нападение было актом терроризма.