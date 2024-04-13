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13 апреля, 10:50

В Австралии выросло число жертв при нападении на торговый центр

SMH: Число погибших при нападении в ТЦ в Сиднее увеличилось до шести

Количество погибших при нападении на торговый центр Westfield Bondi Junction в Сиднее (Австралия) выросло до шести. Ещё семь человек числятся пострадавшими, сообщает газета Sydney Morning Herald.

В Австралии неизвестный с ножом напал на посетителей ТЦ. Видео © X / Teyakkuz / shivanshu tiwari

"Шестая жертва с ножевыми ранениями скончалась в больнице… Ещё семь пострадавших, в том числе ребёнок, находятся в тяжёлом или критическом состоянии в больницах Сиднея", — пишет издание.

Как пишет РИА "Новости", Посольство РФ в Австралии не располагает данными о россиянах в числе пострадавших в результате вооружённого нападения. Полиция страны не исключает, что нападение было актом терроризма.

В Бордо произошло нападение с ножом, есть жертва и пострадавший
В Бордо произошло нападение с ножом, есть жертва и пострадавший

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на посетителей ТЦ в Австралии. По некоторым данным, преступника ликвидировали. Его мотивы устанавливаются.

Обложка ©

X / Teyakkuz / shivanshu tiwari

Дарья Нарыкова
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