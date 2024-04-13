Неизвестный с ножом напал на посетителей ТЦ в Австралии, есть пострадавшие
Посетителей одного из торговых центров австралийского Сиднея эвакуировали из-за нападения мужчины с ножом. Об этом пишет ABC News.
Несколько человек ранены в результате вооружённого нападения на ТЦ в Австралии. Видео © X / Teyakkuz / shivanshu tiwari
Как пишет The Australlian, пострадали минимум шесть взрослых и один ребёнок. На видео и фото из Сети — место нападения, пострадавшие, а также, как утверждается, сам злоумышленник. По некоторым данным, преступника ликвидировали. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы. По информации местных СМИ, число погибших в результате нападения с ножом в ТЦ Сиднея может доходить до шести человек.
Предположительно, мужчина, напавший на торговый центр в Сиднее. Фото © X / VUI LÊ
Ранее мужчина с ножом напал на людей во французском Бордо. Как минимум один человек погиб. По данным СМИ, подозреваемого убили при попытке скрыться от полиции.