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13 апреля, 08:02

Неизвестный с ножом напал на посетителей ТЦ в Австралии, есть пострадавшие

Посетителей одного из торговых центров австралийского Сиднея эвакуировали из-за нападения мужчины с ножом. Об этом пишет ABC News.

Несколько человек ранены в результате вооружённого нападения на ТЦ в Австралии. Видео © X / Teyakkuz / shivanshu tiwari

Как пишет The Australlian, пострадали минимум шесть взрослых и один ребёнок. На видео и фото из Сети — место нападения, пострадавшие, а также, как утверждается, сам злоумышленник. По некоторым данным, преступника ликвидировали. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы. По информации местных СМИ, число погибших в результате нападения с ножом в ТЦ Сиднея может доходить до шести человек.

Предположительно, мужчина, напавший на торговый центр в Сиднее. Фото © X / VUI LÊ

Предположительно, мужчина, напавший на торговый центр в Сиднее. Фото © X / VUI LÊ

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Ранее мужчина с ножом напал на людей во французском Бордо. Как минимум один человек погиб. По данным СМИ, подозреваемого убили при попытке скрыться от полиции.

Обложка ©

X / VUI LÊ / Teyakkuz

Матвей Константинов
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