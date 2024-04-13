Неизвестный с ножом напал на посетителей ТЦ в Австралии, есть пострадавшие

Как пишет The Australlian, пострадали минимум шесть взрослых и один ребёнок. На видео и фото из Сети — место нападения, пострадавшие, а также, как утверждается, сам злоумышленник. По некоторым данным, преступника ликвидировали. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы. По информации местных СМИ, число погибших в результате нападения с ножом в ТЦ Сиднея может доходить до шести человек.