Жителя Бурятии в упор расстреляли из травмата около ночного клуба
Полиция разыскивает участников конфликта со стрельбой у ночного клуба в Улан-Удэ
В Улан-Удэ произошла стрельба возле одного из ночных клубов на улице Сахьяновой. В пресс-службе полиции Бурятии сообщили, что утром 21 апреля двое неизвестных начали стрелять из огнестрельного травматического оружия в результате конфликта. В итоге один человек пострадал, нападавших сейчас разыскивают.
Кадры стрельбы в Улан-Удэ и рассказ пострадавшего. Видео © Telegram / Весь Улан-Удэ • Бурятия
"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей фигурантов происшествия", — говорится в сообщении полиции.
Видео стрельбы опубликовал телеграм-канал "Весь Улан-Удэ". На снятых видеорегистратором кадрах слышны выстрелы и видно, как мужчина падает на асфальт. Позже этот же канал запостил ролик, в котором пострадавший рассказывает, что в него выстрелили два раза: одна из пуль попала в область груди. Сам пострадавший признался, что так и не понял кому он перешёл дорогу, чтобы заслужить такое.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла в кафе с детьми в центре Дербента. Известно об одном пострадавшем — его доставили в больницу с ранением в ногу.