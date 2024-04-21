Жителя Бурятии в упор расстреляли из травмата около ночного клуба

В Улан-Удэ произошла стрельба возле одного из ночных клубов на улице Сахьяновой. В пресс-службе полиции Бурятии сообщили, что утром 21 апреля двое неизвестных начали стрелять из огнестрельного травматического оружия в результате конфликта. В итоге один человек пострадал, нападавших сейчас разыскивают.

Видео стрельбы опубликовал телеграм-канал "Весь Улан-Удэ". На снятых видеорегистратором кадрах слышны выстрелы и видно, как мужчина падает на асфальт. Позже этот же канал запостил ролик, в котором пострадавший рассказывает, что в него выстрелили два раза: одна из пуль попала в область груди. Сам пострадавший признался, что так и не понял кому он перешёл дорогу, чтобы заслужить такое.