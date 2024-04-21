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21 апреля, 09:46

Жителя Бурятии в упор расстреляли из травмата около ночного клуба

Полиция разыскивает участников конфликта со стрельбой у ночного клуба в Улан-Удэ

В Улан-Удэ произошла стрельба возле одного из ночных клубов на улице Сахьяновой. В пресс-службе полиции Бурятии сообщили, что утром 21 апреля двое неизвестных начали стрелять из огнестрельного травматического оружия в результате конфликта. В итоге один человек пострадал, нападавших сейчас разыскивают.

Кадры стрельбы в Улан-Удэ и рассказ пострадавшего. Видео © Telegram / Весь Улан-Удэ • Бурятия

"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей фигурантов происшествия", — говорится в сообщении полиции.

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Видео стрельбы опубликовал телеграм-канал "Весь Улан-Удэ". На снятых видеорегистратором кадрах слышны выстрелы и видно, как мужчина падает на асфальт. Позже этот же канал запостил ролик, в котором пострадавший рассказывает, что в него выстрелили два раза: одна из пуль попала в область груди. Сам пострадавший признался, что так и не понял кому он перешёл дорогу, чтобы заслужить такое.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в кафе с детьми в центре Дербента. Известно об одном пострадавшем — его доставили в больницу с ранением в ногу.

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Обложка ©

"МВД медиа"

Наталья Исакова
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