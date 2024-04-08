Житель Бурятии зарезал охранника за то, что тот запретил ему курить в боулинг-клубе
СК завёл дело на жителя Бурятии, обвиняемого в убийстве охранника боулинг-клуба
Скриншот записи с камеры видеонаблюдения в боулинг-клубе, где посетитель убил охранника. Обложка © Сайт СУ СК России по Республика Бурятия
В Бурятии 41-летнего жителя Улан-Удэ обвинили в расправе над охранником, который запретил ему курить в боулинг-клубе. Как сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России, в отношении мужчины уже заведено уголовное дело по статье "Убийство".
По данным следствия, в ночь на 6 апреля обвиняемый распивал спиртное в боулинг-клубе в ТЦ на улице Барнаульская. Когда пьяный мужчина закурил в зале, к нему подошёл охранник и попросил проследовать в специальное помещение для курения. На этой почве между ними разгорелся конфликт. Посетителя выпроводили к гардеробу, где, получив одежду, он вытащил нож из куртки, а затем нанёс им удар охраннику по голове. Бросив орудие преступления, злоумышленник убежал, однако вскоре его задержали правоохранители. Потерпевшего же доставили в больницу, спасти его, к сожалению, не удалось.
"В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СК.
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