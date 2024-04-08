Житель Бурятии зарезал охранника за то, что тот запретил ему курить в боулинг-клубе

В Бурятии 41-летнего жителя Улан-Удэ обвинили в расправе над охранником, который запретил ему курить в боулинг-клубе. Как сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России, в отношении мужчины уже заведено уголовное дело по статье "Убийство".

По данным следствия, в ночь на 6 апреля обвиняемый распивал спиртное в боулинг-клубе в ТЦ на улице Барнаульская. Когда пьяный мужчина закурил в зале, к нему подошёл охранник и попросил проследовать в специальное помещение для курения. На этой почве между ними разгорелся конфликт. Посетителя выпроводили к гардеробу, где, получив одежду, он вытащил нож из куртки, а затем нанёс им удар охраннику по голове. Бросив орудие преступления, злоумышленник убежал, однако вскоре его задержали правоохранители. Потерпевшего же доставили в больницу, спасти его, к сожалению, не удалось.