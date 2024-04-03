Женщину средь бела дня зарезали из-за двух тысяч рублей в Красноярском крае

Шокирующее происшествие, закончившееся смертью 55-летней женщины, произошло недавно в Красноярском крае. Как передаёт в телеграм-канале региональный полицейский главк, в городе Шарыпово мужчина 1995 года рождения совершил нападение на прохожую и обокрал её.

Маршрут подозреваемого в убийстве жительницы Шарыпова. Видео © Telegram / МВД 24

В ведомстве рассказали, что инцидент произошёл 31 марта на улице Спортивной. Там злоумышленник накинулся с ножом на ранее незнакомую ему женщину и несколько раз ударил ножом. Убегая, он похитил две тысячи рублей и банковские карты.

Сотрудники скорой помощи забрали потерпевшую, однако она скончалась от полученных ранений. Впоследствии стражи правопорядка благодаря камерам видеонаблюдения смогли установить маршрут душегуба, который после преступления просто сбежал, и задержали его. В настоящее время злоумышленник находится в следственном изоляторе, в отношении него возбуждено уголовное дело.