17-летний парень убил мужчину в парикмахерской в Москве

В одной из парикмахерских столичного Чертанова произошёл конфликт между 17-летним парнем и 35-летним мужчиной, в ходе которого молодой человек схватился за нож и нанёс оппоненту по меньшей мере один удар ножом в шею. Пострадавший скончался, сообщили в московской прокуратуре.

Кровь на крыльце и полу парикмахерской в Чертанове. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

"На улице Чертановской в помещении парикмахерской между двумя мужчинами произошёл конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений. 17-летний юноша нанёс не менее одного удара ножом в шею 35-летнему мужчине. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Фигурант задержан", — информирует управление.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ход расследования взят на контроль межрайонной чертановской прокуратурой.