17-летний парень убил мужчину в парикмахерской в Москве
В московской парикмахерской молодой человек убил мужчину, ударив ножом в шею
В одной из парикмахерских столичного Чертанова произошёл конфликт между 17-летним парнем и 35-летним мужчиной, в ходе которого молодой человек схватился за нож и нанёс оппоненту по меньшей мере один удар ножом в шею. Пострадавший скончался, сообщили в московской прокуратуре.
Кровь на крыльце и полу парикмахерской в Чертанове. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
"На улице Чертановской в помещении парикмахерской между двумя мужчинами произошёл конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений. 17-летний юноша нанёс не менее одного удара ножом в шею 35-летнему мужчине. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Фигурант задержан", — информирует управление.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ход расследования взят на контроль межрайонной чертановской прокуратурой.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как житель Челябинска во время попойки внезапно ударил свою собутыльницу вилкой в область шеи, сменил оружие на нож и нанёс ещё несколько ударов. Впоследствии он был задержан, а суд приговорил его к трём годам пяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Telegram / Прокуратура Москвы