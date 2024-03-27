В Москве иностранец убил жену, напал с ножом на тёщу и хотел покончить с собой

В Москве иностранец зарезал супругу и попытался убить её подругу и тёщу. После этого он попытался покончить с собой, но был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло 27 марта в квартире дома на улице Большая Черкизовская на востоке столицы. Известно, что мужчина 1999 года рождения зарезал свою жену в ходе ссоры. От полученных повреждений потерпевшая 2001 года рождения скончалась на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц".

После разрешения врачей следователи приступят к допросу подозреваемого. Также в рамках расследования уголовного дела будет проверено соблюдение миграционного законодательства.