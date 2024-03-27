Обезумевший челябинец попытался заколоть собутыльницу вилкой
Суд приговорил к 3,5 года челябинца, напавшего на собутыльницу с ножом и вилкой
В Челябинске мужчина ударил собутыльницу вилкой в шею, после чего схватился за нож и нанёс ещё несколько ударов. Напавшего задержали и осудили.
"Осуждённому назначено наказание в виде трёх лет пяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета в качестве оружия)", — приводит Ura.ru сообщение прокуратуры региона.
Уточняется, что напавшему 41 год.
Ранее в Кисловодске подросток-детдомовец вонзил нож в грудь сверстнику. Конфликт между приятелями произошёл на почве ревности. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.
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