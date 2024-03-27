Обезумевший челябинец попытался заколоть собутыльницу вилкой

В Челябинске мужчина ударил собутыльницу вилкой в шею, после чего схватился за нож и нанёс ещё несколько ударов. Напавшего задержали и осудили.

"Осуждённому назначено наказание в виде трёх лет пяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета в качестве оружия)", — приводит Ura.ru сообщение прокуратуры региона.

Уточняется, что напавшему 41 год.