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27 марта, 10:51

Обезумевший челябинец попытался заколоть собутыльницу вилкой

Суд приговорил к 3,5 года челябинца, напавшего на собутыльницу с ножом и вилкой

В Челябинске мужчина ударил собутыльницу вилкой в шею, после чего схватился за нож и нанёс ещё несколько ударов. Напавшего задержали и осудили.

"Осуждённому назначено наказание в виде трёх лет пяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета в качестве оружия)", — приводит Ura.ru сообщение прокуратуры региона.

Уточняется, что напавшему 41 год.

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Обложка ©

Unsplash / ROCCO STOPPOLONI

Евгения Мосс
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