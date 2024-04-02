В Приморье осудят многодетного отца, убившего человека более 10 лет назад

В скором времени в Приморском крае перед судом предстанет многодетный отец. Как передаёт краевая прокуратура в телеграм-канале, его обвиняют в жестоком убийстве, которое было совершено более 10 лет назад.

По данным следствия, в марте 2013 года обвиняемый на почве ревности вступил в конфликт в одном из кафе, находящемся на Михайловском шоссе в Уссурийске. В тот злополучный день дебошир начал преследовать на автомобиле Toyota Kluger внедорожник Land Cruiser 200, в котором, как предполагал злоумышленник, находился его обидчик. Впоследствии выяснилось, что того вообще не было в этой машине.

Поравнявшись, мужчина через открытое окно несколько раз выстрелил картечью из ружья в соседнюю легковушку. Один из выстрелов оказался смертельным для пассажира 1985 года рождения.

Позже стало известно, что злоумышленник, чтобы скрыться от сотрудников правоохранительных органов, переехал в Ульяновскую область. Там он обзавёлся семьёй и стал отцом шестерых детей. Всё это время уголовное дело было приостановлено из-за розыска подозреваемого. В июле 2023 года, после вмешательства прокуратуры, всё изменилось, а мужчине тогда избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь его ждёт суд.