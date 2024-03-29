Убившего пятерых человек душегуба из Приморья приговорили к пожизненному
В Приморье мужчину приговорили к пожизненному за убийство пятерых человек
В Приморском крае к пожизненному заключению приговорили жителя Лучегорска. Как передаёт региональная прокуратура в телеграм-канале, он в разные годы убил пять человек.
В ведомстве сообщили, что осуждённый совершил второе убийство в своём родном населённом пункте в 2013 году, уже находясь в розыске за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть. Потом в 2018 году он убил свою бывшую жену, а затем расправился ещё с двумя жертвами в Амурской области. По совокупности преступлений его изначально приговорили к 25 годам и шести месяцам тюремного заключения, однако гособвинитель счёл такое решение Приморского краевого суда слишком мягким и подал апелляцию.
После этого судебная коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции согласилась с доводами прокуратуры и решила изменить приговор для душегуба на более суровый. В итоге убийцу пятерых человек приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.
Ранее Life.ru писал, что поволжского маньяка Радика Тагирова, которого обвинили в убийстве более 30 пенсионерок в разных регионах РФ, приговорили к пожизненному лишению свободы. Пресс-служба Верховного суда Татарстана, вынесшего приговор по этому делу, сообщила, что после первых десяти лет за решёткой мужчину переведут в колонию особого режима.
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