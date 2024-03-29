Убившего пятерых человек душегуба из Приморья приговорили к пожизненному

В Приморском крае к пожизненному заключению приговорили жителя Лучегорска. Как передаёт региональная прокуратура в телеграм-канале, он в разные годы убил пять человек.

В ведомстве сообщили, что осуждённый совершил второе убийство в своём родном населённом пункте в 2013 году, уже находясь в розыске за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть. Потом в 2018 году он убил свою бывшую жену, а затем расправился ещё с двумя жертвами в Амурской области. По совокупности преступлений его изначально приговорили к 25 годам и шести месяцам тюремного заключения, однако гособвинитель счёл такое решение Приморского краевого суда слишком мягким и подал апелляцию.

После этого судебная коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции согласилась с доводами прокуратуры и решила изменить приговор для душегуба на более суровый. В итоге убийцу пятерых человек приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.