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29 марта, 04:54

Убившего пятерых человек душегуба из Приморья приговорили к пожизненному

В Приморье мужчину приговорили к пожизненному за убийство пятерых человек

В Приморском крае к пожизненному заключению приговорили жителя Лучегорска. Как передаёт региональная прокуратура в телеграм-канале, он в разные годы убил пять человек.

В ведомстве сообщили, что осуждённый совершил второе убийство в своём родном населённом пункте в 2013 году, уже находясь в розыске за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть. Потом в 2018 году он убил свою бывшую жену, а затем расправился ещё с двумя жертвами в Амурской области. По совокупности преступлений его изначально приговорили к 25 годам и шести месяцам тюремного заключения, однако гособвинитель счёл такое решение Приморского краевого суда слишком мягким и подал апелляцию.

После этого судебная коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции согласилась с доводами прокуратуры и решила изменить приговор для душегуба на более суровый. В итоге убийцу пятерых человек приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

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Ранее Life.ru писал, что поволжского маньяка Радика Тагирова, которого обвинили в убийстве более 30 пенсионерок в разных регионах РФ, приговорили к пожизненному лишению свободы. Пресс-служба Верховного суда Татарстана, вынесшего приговор по этому делу, сообщила, что после первых десяти лет за решёткой мужчину переведут в колонию особого режима.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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